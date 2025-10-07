Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quarta (8)? Confira

A RMVale deve registrar condições de tempo instáveis nesta quarta-feira (8), com predomínio de nuvens e chuva em várias cidades, segundo dados do Climatempo.
Em São José dos Campos, a mínima será de 16°C e a máxima de 19°C. Durante o dia, o sol aparece entre muitas nuvens, mas à noite há previsão de chuva, com 94% de chance de precipitação.
Em Taubaté, os termômetros variam entre 17°C e 22°C. O dia deve ser de sol com nuvens, e a noite chuvosa, com 88% de probabilidade de chuva.
Em Guaratinguetá, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 30°C. O tempo segue instável, com períodos de sol entre nuvens durante o dia e chuva à noite, com 67% de chance de precipitação.
Na litoral norte, em Caraguatatuba, a mínima será de 16°C e a máxima de 18°C. A cidade terá chuva durante todo o dia e à noite, com 99% de probabilidade de precipitação.
Já em Campos do Jordão, a temperatura deve variar entre 13°C e 19°C. A previsão indica sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, passando a tempo chuvoso à noite, com 89% de chance de chuva.
Os moradores da RMVale devem se preparar para um dia de instabilidade, e recomenda-se atenção ao trânsito e possíveis alagamentos em áreas mais baixas.