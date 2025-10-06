Motociclista morre em colisão com caminhonete no Vale

Um motociclista de 28 anos morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete na tarde de domingo (5), na Rodovia SP-171 (km 61,5), na zona rural de Cunha. A passageira da moto, uma mulher de 27 anos, foi socorrida consciente e lúcida, sem risco de vida informado até o momento.
De acordo com o Boletim de Ocorrência, o condutor da caminhonete, um engenheiro civil de 68 anos, apresentou-se visivelmente nervoso após o impacto, mas não havia consumido álcool, segundo resultado do teste do bafômetro, que deu negativo.
Investigação.
A Polícia Científica foi acionada para realizar os levantamentos de praxe, incluindo a análise de vestígios na pista, danos nos veículos e georreferenciamento do local. As informações técnicas devem auxiliar a Delegacia de Cunha a determinar as causas e possíveis responsabilidades pelo acidente.
Não há câmeras de monitoramento nem testemunhas no trecho que possam esclarecer a dinâmica da colisão. Após a perícia, os veículos foram liberados às partes envolvidas.
Identificação.
A motocicleta envolvida é uma Yamaha XTZ 250 Lander, de cor azul e placas de Lorena. Já a caminhonete é uma RAM Classic Laramie preta, ano 2023, registrada em São Paulo e pertencente a uma empresa de engenharia.
Encaminhamento.
O caso foi registrado como morte suspeita em colisão de trânsito. A investigação segue em andamento e deve definir, a partir dos laudos periciais e depoimentos, se houve culpa na condução do veículo. A Polícia Civil de Cunha é responsável pela apuração.