Motociclista morre em colisão com caminhonete no Vale

Um motociclista de 28 anos morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete na tarde de domingo (5), na Rodovia SP-171 (km 61,5), na zona rural de Cunha. A passageira da moto, uma mulher de 27 anos, foi socorrida consciente e lúcida, sem risco de vida informado até o momento.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o condutor da caminhonete, um engenheiro civil de 68 anos, apresentou-se visivelmente nervoso após o impacto, mas não havia consumido álcool, segundo resultado do teste do bafômetro, que deu negativo.