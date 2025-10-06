06 de outubro de 2025
SAÚDE

Vale registra 4º casos suspeitos de intoxicação por metanol

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Metanol tem quarto caso suspeito de intoxicação
O número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Vale do Paraíba subiu para quatro, conforme informou o Ministério da Saúde na noite desta segunda-feira (6). Foram registrados dois pacientes em São José dos Campos, um em Jacareí e um em Lorena.

Segundo o ministério, esses são os únicos casos em investigação nas regiões do Vale, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Em todo o estado de São Paulo, há 15 casos confirmados e 164 sob análise, além de duas mortes relacionadas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol.

A Polícia Civil investiga se as intoxicações estão ligadas a bebidas destiladas armazenadas em garrafas higienizadas com metanol, hipótese que se tornou a principal linha de apuração das autoridades.

Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde do paciente de Lorena nem sobre o tipo de bebida consumida.

