Vale registra 4º casos suspeitos de intoxicação por metanol

O número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Vale do Paraíba subiu para quatro, conforme informou o Ministério da Saúde na noite desta segunda-feira (6). Foram registrados dois pacientes em São José dos Campos, um em Jacareí e um em Lorena.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o ministério, esses são os únicos casos em investigação nas regiões do Vale, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Em todo o estado de São Paulo, há 15 casos confirmados e 164 sob análise, além de duas mortes relacionadas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol.