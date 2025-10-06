06 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CALOR

Antes de queda brusca, Taubaté registra maior temperatura do ano

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Taubaté viveu dia quente e seco
Taubaté viveu dia quente e seco

A segunda-feira (6) foi marcada por calor extremo no Vale do Paraíba, que registrou as temperaturas mais altas do ano, segundo dados do Inmet Instituto Nacional de Meteorologia). Em Cachoeira Paulista, os termômetros atingiram 37,5 °C; em Taubaté, 36,6 °C, com umidade relativa do ar em apenas 11%; e até em Campos do Jordão, tradicionalmente mais fria, a máxima chegou a 28 °C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas próximas horas, o cenário começa a mudar. A nebulosidade deve aumentar e estão previstas rajadas de vento de até 50 km/h. A virada dos ventos para o quadrante sul deve elevar a umidade, embora não haja expectativa de chuva imediata.

De acordo com o Inmet, um sistema frontal fraco avança pelo litoral paulista, canalizando ventos oceânicos em direção ao Vale. Esse fluxo de ar mais frio e úmido tende a romper a bolha de calor que vinha predominando sobre o interior do estado, provocando queda nas temperaturas e céu mais encoberto ao longo da terça-feira (7).

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários