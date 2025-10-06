Antes de queda brusca, Taubaté registra maior temperatura do ano

A segunda-feira (6) foi marcada por calor extremo no Vale do Paraíba, que registrou as temperaturas mais altas do ano, segundo dados do Inmet Instituto Nacional de Meteorologia). Em Cachoeira Paulista, os termômetros atingiram 37,5 °C; em Taubaté, 36,6 °C, com umidade relativa do ar em apenas 11%; e até em Campos do Jordão, tradicionalmente mais fria, a máxima chegou a 28 °C.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas próximas horas, o cenário começa a mudar. A nebulosidade deve aumentar e estão previstas rajadas de vento de até 50 km/h. A virada dos ventos para o quadrante sul deve elevar a umidade, embora não haja expectativa de chuva imediata.