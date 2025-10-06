Novo vídeo mostra momento após colisão que matou Jean no Vale

Um novo vídeo obtido pela reportagem traz imagens inéditas logo após o acidente que matou o motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, na marginal da Via Dutra, em Caçapava, na noite de domingo (5).
O registro de cinco minutos mostra o carro desgovernado caindo em um terreno baldio logo depois da colisão com a moto de Jean. Nas imagens, o motorista sai cambaleando do veículo e tenta subir um morro, com visível dificuldade. Pouco depois, o irmão, que dirigia outro carro envolvido no caso, desce para ajudá-lo.
Ainda na pista, é possível ver as chamas consumindo a motocicleta, mas Jean não aparece nas imagens. Um motorista que passava pelo local também para o carro e tenta compreender o que havia acontecido.
Segundo a Polícia Civil, o vídeo será analisado pela equipe do delegado Hugo Pereira, responsável pela investigação.
O acidente.
Jean Carlo foi arremessado a cerca de 200 metros de distância após ser atingido por um Caoa Chery Tiggo 7, que segundo testemunhas participava de um racha com um Volkswagen Jetta. A moto e o carro pegaram fogo, e o corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São José dos Campos.
Prisão.
Após o acidente, o Jetta deixou o local levando o motorista do Tiggo 7. Com base nas informações de testemunhas e nas placas repassadas pela rede da Polícia Militar, o sistema de monitoramento do Centro de Segurança e Inteligência (CSI) de São José dos Campos ajudou a localizar o veículo na avenida Mário Covas.
A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar abordaram o carro e prenderam dois irmãos, de 26 e 29 anos, que apresentavam sinais de embriaguez. O mais novo não possuía habilitação. Ambos foram conduzidos ao Distrito Policial de Caçapava e permanecem presos por homicídio qualificado, embriaguez ao volante e participação em corrida ilegal.
Defesa.
Em entrevista ao g1, o advogado dos irmãos negou a prática de racha e alegou que o acidente foi uma “fatalidade”, afirmando que a moto estaria “sem iluminação e atravessou o caminho”. Segundo ele, os suspeitos fugiram do local por medo da reação de testemunhas.
Os dois passaram por audiência de custódia nesta segunda-feira (6), e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça. A Polícia Civil agora analisa as novas imagens para esclarecer os momentos que sucederam a batida.