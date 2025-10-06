Novo vídeo mostra momento após colisão que matou Jean no Vale

Um novo vídeo obtido pela reportagem traz imagens inéditas logo após o acidente que matou o motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, na marginal da Via Dutra, em Caçapava, na noite de domingo (5).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O registro de cinco minutos mostra o carro desgovernado caindo em um terreno baldio logo depois da colisão com a moto de Jean. Nas imagens, o motorista sai cambaleando do veículo e tenta subir um morro, com visível dificuldade. Pouco depois, o irmão, que dirigia outro carro envolvido no caso, desce para ajudá-lo.