Foi morto pelo sogro após agredir a esposa

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o genro a facadas após uma discussão familiar. O crime ocorreu em meio a uma confusão envolvendo a filha da vítima.

O caso aconteceu em Ortigueira, na região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a família estava em um comércio de pesque-pague quando começou a briga. O suspeito sacou uma faca e atingiu o genro, de 45 anos, no peito, levando-o à morte no local.