Menina de 1 ano morre ao se afogar com balde de água

Uma criança de 1 ano e 7 meses morreu após se afogar em um balde de água enquanto estava sob cuidados da mãe. O caso ocorreu no último sábado e gerou comoção na comunidade local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu em Penaforte, no Ceará. Segundo relatos da mãe, ela se preparava para sair com a filha para um sítio, quando deixou a criança na sala assistindo televisão e comendo uma maçã. Ao perceber o silêncio repentino, percebeu que a porta estava aberta e encontrou a filha de cabeça para baixo dentro de um balde com água.
A mãe retirou a criança imediatamente e a levou ao hospital municipal. A menina chegou à unidade com sinais vitais, mas sofreu três paradas cardíacas e não resistiu.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região, onde os procedimentos legais foram realizados.