07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Jovem Emely morre após briga para ver celular do namorado

Por Da Redação | Puerto Inca, no Peru
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Caiu do 2º andar e morreu após briga com namorado
Caiu do 2º andar e morreu após briga com namorado

Uma discussão entre um casal terminou em tragédia, deixando uma jovem morta e o parceiro hospitalizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu no bar “Chapo”, em Los Callejones, Puerto Inca, no Peru. Emely Fiorella Mego Díaz, de 21 anos, perseguia o namorado, Henry Manuel del Águila Macedo, pelo segundo andar do estabelecimento. Ela queria ver as mensagens no celular do jovem.

Durante a tentativa de alcançá-lo, ambos se chocaram e caíram por um corredor sem corrimão. Emely morreu instantaneamente, enquanto Henry foi levado ao hospital em estado grave.

Câmeras de segurança do bar registraram o momento do acidente, e as imagens circulam nas redes sociais.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários