Jovem Emely morre após briga para ver celular do namorado

Uma discussão entre um casal terminou em tragédia, deixando uma jovem morta e o parceiro hospitalizado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no bar “Chapo”, em Los Callejones, Puerto Inca, no Peru. Emely Fiorella Mego Díaz, de 21 anos, perseguia o namorado, Henry Manuel del Águila Macedo, pelo segundo andar do estabelecimento. Ela queria ver as mensagens no celular do jovem.
Durante a tentativa de alcançá-lo, ambos se chocaram e caíram por um corredor sem corrimão. Emely morreu instantaneamente, enquanto Henry foi levado ao hospital em estado grave.
Câmeras de segurança do bar registraram o momento do acidente, e as imagens circulam nas redes sociais.