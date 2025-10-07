Jovem Emely morre após briga para ver celular do namorado

Uma discussão entre um casal terminou em tragédia, deixando uma jovem morta e o parceiro hospitalizado.

O caso ocorreu no bar “Chapo”, em Los Callejones, Puerto Inca, no Peru. Emely Fiorella Mego Díaz, de 21 anos, perseguia o namorado, Henry Manuel del Águila Macedo, pelo segundo andar do estabelecimento. Ela queria ver as mensagens no celular do jovem.