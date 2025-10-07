Matou a esposa para 'acabar com o sofrimento' dela

Um homem de 52 anos foi detido suspeito de matar a própria esposa em um crime que chocou a comunidade local.

O caso ocorreu em Quirinópolis (GO) no domingo (5). A vítima, Cléria Rosa de Moraes, de 49 anos, estava doente quando foi atacada a facadas. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado sujo de sangue e disse ter “acabado com o sofrimento” da esposa.