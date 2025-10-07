Matou a esposa para 'acabar com o sofrimento' dela

Um homem de 52 anos foi detido suspeito de matar a própria esposa em um crime que chocou a comunidade local.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Quirinópolis (GO) no domingo (5). A vítima, Cléria Rosa de Moraes, de 49 anos, estava doente quando foi atacada a facadas. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado sujo de sangue e disse ter “acabado com o sofrimento” da esposa.
Após o crime, ele se dirigiu a uma vizinha e confessou o ato. A polícia informou que o homem aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas no momento do ocorrido.