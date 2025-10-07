07 de outubro de 2025
FEMINICÍDIO

Matou a esposa para 'acabar com o sofrimento' dela

Por Da Redação | Quirinópolis (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Cléria Rosa de Moraes, de 49 anos
Cléria Rosa de Moraes, de 49 anos

Um homem de 52 anos foi detido suspeito de matar a própria esposa em um crime que chocou a comunidade local.

O caso ocorreu em Quirinópolis (GO) no domingo (5). A vítima, Cléria Rosa de Moraes, de 49 anos, estava doente quando foi atacada a facadas. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado sujo de sangue e disse ter “acabado com o sofrimento” da esposa.

Após o crime, ele se dirigiu a uma vizinha e confessou o ato. A polícia informou que o homem aparentava estar sob efeito de álcool ou drogas no momento do ocorrido.

