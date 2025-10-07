Menino de 2 anos tira um cochilo na creche e é morto por 2 cães

Um menino de 2 anos morreu após ser atacado por dois cães da raça Rottweiler em uma tragédia que chamou atenção das autoridades.

O caso ocorreu em Valdosta, na Geórgia (EUA), em uma creche supostamente clandestina. Segundo a polícia, a proprietária do local, Stacy Wheeler Cobb, de 48 anos, confessou ter deixado a criança sozinha e sem supervisão por cerca de duas horas para “tirar um cochilo”. Durante esse período, o menino conseguiu acessar o quintal e abrir o canil onde os cães estavam, sendo atacado.