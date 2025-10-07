Idosa é violent@da por paciente que dividia quarto com marido

Uma idosa de 66 anos relatou ter sido vítima de abuso sexual enquanto acompanhava o marido internado. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.
O episódio ocorreu no Hospital São Rafael Arcanjo, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a vítima, outro paciente que dividia o quarto com o casal se aproximou dela durante a madrugada e cometeu o crime. O marido da idosa, que sofre de Alzheimer avançado, estava em cuidados paliativos e não conseguiu intervir.
A mulher afirmou que procurou a equipe de enfermagem, mas não recebeu acolhimento imediato. O hospital negou negligência e informou que a Polícia Militar foi acionada assim que a situação foi confirmada. O suspeito foi preso em flagrante por estupro e levado à delegacia, enquanto o caso segue sob investigação.