Idosa é violent@da por paciente que dividia quarto com marido

Uma idosa de 66 anos relatou ter sido vítima de abuso sexual enquanto acompanhava o marido internado. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio ocorreu no Hospital São Rafael Arcanjo, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo a vítima, outro paciente que dividia o quarto com o casal se aproximou dela durante a madrugada e cometeu o crime. O marido da idosa, que sofre de Alzheimer avançado, estava em cuidados paliativos e não conseguiu intervir.