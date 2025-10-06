ATENÇÃO: Defesa Civil alerta para temporais em São José e Taubaté

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta de fortes chuvas para o período entre terça-feira (7) e sexta-feira (10), devido à passagem de uma frente fria que deve provocar temporais, rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo em diversas regiões do estado.

Entre as áreas com maior risco de temporais e acumulados elevados de chuva, estão o Vale do Paraíba, o Litoral Norte, a Região Metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, o Vale do Ribeira, a Serra da Mantiqueira, além das regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba.