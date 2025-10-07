Taxista atropela e mata entregador de app

O taxista suspeito de atropelar e matar um jovem de 22 anos foi ouvido nesta segunda-feira pela Justiça. Ele foi indiciado por homicídio com dolo eventual, por ter assumido o risco de causar a morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eduardo Henry Nogueira Gripp se envolveu em um desentendimento de trânsito com Alan Rodrigues Sales e acabou atropelando a vítima. Após o acidente, ele fugiu do local sem prestar socorro, alegando medo de agressões e afirmando ter recebido ameaças de motociclistas em seu ambiente de trabalho.