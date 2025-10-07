07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Taxista atropela e mata entregador de app

Por Da Redação | Rio de Janeiro
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Taxista atropela e mata entregador de app
Taxista atropela e mata entregador de app

O taxista suspeito de atropelar e matar um jovem de 22 anos foi ouvido nesta segunda-feira pela Justiça. Ele foi indiciado por homicídio com dolo eventual, por ter assumido o risco de causar a morte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso ocorreu na Zona Norte do Rio de Janeiro. Eduardo Henry Nogueira Gripp se envolveu em um desentendimento de trânsito com Alan Rodrigues Sales e acabou atropelando a vítima. Após o acidente, ele fugiu do local sem prestar socorro, alegando medo de agressões e afirmando ter recebido ameaças de motociclistas em seu ambiente de trabalho.

A Justiça segue com as apurações para avaliar a responsabilidade do motorista no episódio.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários