ASSASSINATO

Matou a mãe e tio foi alertado por ser a 'próxima vítima'

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
PMMT
Uma idosa de 63 anos foi encontrada morta dentro de casa em um caso que mobiliza a polícia local. O principal suspeito é o filho de criação da vítima.

O crime ocorreu em Carapicuíba (SP). Segundo informações da polícia, Leonardo, de 26 anos, ligou para o tio dizendo que a mãe não acordava. No entanto, durante o trajeto, o tio recebeu outra ligação da esposa, informando que Leonardo havia matado Edinalva. Temendo ser a próxima vítima, ele não seguiu até o local e procurou ajuda em uma base policial.

Leonardo fugiu minutos antes da chegada da polícia, que realiza buscas para localizá-lo e apurar as circunstâncias do crime.

