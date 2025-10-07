Caline perdeu dois filhos antes de ser morta por filho de 9 anos

Uma comerciante de 37 anos foi morta pelo filho de nove anos, após uma discussão familiar. O caso ocorreu no último dia 25 de setembro e chocou a comunidade local.
O crime aconteceu no bairro de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Segundo a investigação, o menino se irritou depois que a mãe pediu que ele não brincasse na chuva. Ele pegou uma faca de cozinha, escondeu sob a blusa e atingiu Caline Arruda dos Santos na região do abdômen, perfurando o fígado e um dos rins. A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.
Nos últimos anos, Caline enfrentou outras perdas familiares: em 2023, dois de seus filhos morreram no mesmo dia — um de broncopneumonia e outro após engasgar com uma bolacha. Por ter menos de 12 anos, o filho responsável pelo crime não foi levado à delegacia e permanece sob cuidados dos familiares do pai.