TRAIÇÃO

Com faca, mulher segue marido e o flagra com amante no motel

Por Da Redação | Manaus
| Tempo de leitura: 1 min
Com faca, mulher segue marido e o flagra com amante no motel
Com faca, mulher segue marido e o flagra com amante no motel

Um caso de desconfiança terminou em confusão e intervenção policial na madrugada desta sexta-feira.

O episódio ocorreu em um motel na avenida Torquato Tapajós, em Manaus. Uma mulher, que não teve a identidade revelada, seguiu o marido e o encontrou com a amante. O confronto começou dentro de um quarto e rapidamente se transformou em um tumulto, exigindo a presença de pelo menos três viaturas da Polícia Militar para controlar a situação.

Ainda não há informações sobre prisões ou feridos durante o incidente, e as circunstâncias continuam sendo apuradas.

