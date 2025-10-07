Com faca, mulher segue marido e o flagra com amante no motel

Um caso de desconfiança terminou em confusão e intervenção policial na madrugada desta sexta-feira.

O episódio ocorreu em um motel na avenida Torquato Tapajós, em Manaus. Uma mulher, que não teve a identidade revelada, seguiu o marido e o encontrou com a amante. O confronto começou dentro de um quarto e rapidamente se transformou em um tumulto, exigindo a presença de pelo menos três viaturas da Polícia Militar para controlar a situação.