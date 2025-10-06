Adeus, Jeniffer: polícia procura motorista após tragédia em SJC

A dor e a revolta tomaram conta de familiares e amigos de Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos, vítima de um acidente fatal na noite de domingo (5), na Via Dutra, em São José dos Campos. A jovem foi sepultada na tarde desta segunda-feira (6), no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, na região norte da cidade.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. O motorista suspeito de causar a colisão, que abandonou o carro e fugiu a pé, ainda não foi localizado.

O acidente