Adeus, Jeniffer: polícia procura motorista após tragédia em SJC

A dor e a revolta tomaram conta de familiares e amigos de Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos, vítima de um acidente fatal na noite de domingo (5), na Via Dutra, em São José dos Campos. A jovem foi sepultada na tarde desta segunda-feira (6), no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, na região norte da cidade.
A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. O motorista suspeito de causar a colisão, que abandonou o carro e fugiu a pé, ainda não foi localizado.
O acidente
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 160 Titan, conduzida por Willian Fernando Nogueira Bueno, e uma Land Rover Evoque, registrada em nome de Cláudio Alessandro dos Santos.
O impacto aconteceu nas proximidades do viaduto da Avenida dos Astronautas, na pista sentido Rio de Janeiro. Jeniffer, que estava na garupa da moto, morreu no local. Já o motociclista sofreu ferimentos leves e foi levado pelo Samu ao Hospital Municipal da Vila Industrial.
Fuga e suspeita de racha
Testemunhas relataram que o motorista da Land Rover fugiu a pé em direção ao bairro Jardim Paulista, após abandonar o veículo sobre a pista. Ele usava camiseta preta com logotipo de um evento de rodeio.
Apesar das buscas da PRF, o homem não foi encontrado. A polícia apura ainda a suspeita de que a Land Rover disputava um racha com um Ford Fusion branco, que também trafegava em alta velocidade pelo acostamento.
Durante a perícia, agentes encontraram um celular Samsung preto dentro da Land Rover, que foi recolhido e será periciado.
Despedida e comoção
Jeniffer era conhecida por ser alegre, brincalhona e apaixonada pela vida. Ex-aluna da Fundhas, ela compartilhava momentos com amigos nas redes sociais.
O velório ocorreu na tarde desta segunda-feira (6), com forte comoção entre familiares, amigos e colegas da jovem. “Era uma menina de luz, que só espalhava alegria”, escreveu uma amiga nas redes.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José e liberado para sepultamento. A investigação segue sob coordenação do delegado Thiago Amaral Fonseca, da Central de Polícia Judiciária.