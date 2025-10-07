Levou os filhos ao zoológico, passou mal e morreu

Um passeio em família terminou em tragédia na tarde desta quinta-feira, quando um homem de 23 anos passou mal e não resistiu, diante de seus filhos pequenos.

O caso ocorreu no Zoológico Municipal de Guarulhos. Douglas Rodrigues Ribeiro carregava no colo um bebê de nove meses e segurava pela mão outro filho, de dois anos, quando começou a se sentir mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ele não resistiu.