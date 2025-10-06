Gritou e se declarou ao namorado antes de ambos serem executados

Um casal foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, em um crime que chocou a comunidade local e segue sob investigação policial.

O caso ocorreu no Setor Pérola 2, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As vítimas, Igor Martins de Melo e Maria Eduarda Nascimento, foram surpreendidas por dois homens encapuzados enquanto caminhavam por uma rua. Câmeras de segurança registraram o ataque: um dos criminosos sacou uma arma e disparou diversas vezes. Igor foi atingido primeiro e caiu no local. Maria Eduarda ainda tentou reagir e chegou a gritar “eu te amo” antes de ser atingida, morrendo na hora.