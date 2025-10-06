07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
HOMICÍDIO

Desabafava por IA antes de matar o próprio marido

Por Da Redação | Chapecó (SC)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mulher mata o marido após reclamar de casamento por IA

O inquérito sobre a morte do fisiculturista Valter Vargas Aita, de 41 anos, foi concluído pela Polícia Civil. As apurações indicam que o crime foi motivado por ciúmes e comportamento obsessivo da esposa da vítima.

O caso ocorreu em Chapecó (SC), no apartamento onde Valter morava com Andrea Carvalho Aita. De acordo com o relatório policial, a suspeita utilizava um programa de inteligência artificial para desabafar sobre sua vida pessoal, relatando frustração, ciúmes e instabilidade emocional.

As investigações revelaram que Andrea monitorava constantemente o marido, enviava mensagens ameaçadoras — inclusive com emojis de facas — e chegava a fotografá-lo enquanto dormia. Ela também observava o homem por buracos abertos na parede do quarto. Mensagens recuperadas indicam sinais de descontrole emocional e suspeitas de traição.

Segundo a polícia, o crime foi resultado desse estado de ciúmes e descontrole, sendo o caso encerrado com a conclusão do inquérito.

