Desabafava por IA antes de matar o próprio marido

O inquérito sobre a morte do fisiculturista Valter Vargas Aita, de 41 anos, foi concluído pela Polícia Civil. As apurações indicam que o crime foi motivado por ciúmes e comportamento obsessivo da esposa da vítima.
O caso ocorreu em Chapecó (SC), no apartamento onde Valter morava com Andrea Carvalho Aita. De acordo com o relatório policial, a suspeita utilizava um programa de inteligência artificial para desabafar sobre sua vida pessoal, relatando frustração, ciúmes e instabilidade emocional.
As investigações revelaram que Andrea monitorava constantemente o marido, enviava mensagens ameaçadoras — inclusive com emojis de facas — e chegava a fotografá-lo enquanto dormia. Ela também observava o homem por buracos abertos na parede do quarto. Mensagens recuperadas indicam sinais de descontrole emocional e suspeitas de traição.
Segundo a polícia, o crime foi resultado desse estado de ciúmes e descontrole, sendo o caso encerrado com a conclusão do inquérito.