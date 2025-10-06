Matou a mãe a facadas após discutir por festa da filha

Uma mulher de 32 anos confessou ter m4tado a mãe, de 59 anos, a f4cadas após uma discussão sobre a festa de aniversário de 15 anos de sua filha. Segundo a polícia, ela admitiu a autoria do crime nesta segunda-feira (22) e está presa no interior de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A investigação aponta que o crime aconteceu no dia 11 de setembro em Ribeirão Preto e havia sido registrado como morte a esclarecer. Michele Cristina Feliciano Costa dos Santos afirmou ter sentido muita raiva após a discussão, e teria sido este o motivo do crime.