Matou a mãe a facadas após discutir por festa da filha

Uma mulher de 32 anos confessou ter m4tado a mãe, de 59 anos, a f4cadas após uma discussão sobre a festa de aniversário de 15 anos de sua filha. Segundo a polícia, ela admitiu a autoria do crime nesta segunda-feira (22) e está presa no interior de São Paulo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A investigação aponta que o crime aconteceu no dia 11 de setembro em Ribeirão Preto e havia sido registrado como morte a esclarecer. Michele Cristina Feliciano Costa dos Santos afirmou ter sentido muita raiva após a discussão, e teria sido este o motivo do crime.
O laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML) mostrou que a vítima, Márcia Cristina Feliciano Costa, além de ter levado 20 f4cadas da filha, também teve todos os dentes da frente arrancados. A polícia acredita que ambas entraram em luta corporal antes da morte da mãe.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Michele está detida na prisão de São Joaquim da Barra, interior paulista, até a conclusão das investigações. A arm4 do crime, uma f4ca de cozinha, também passará por perícia.