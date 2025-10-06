07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ASSASSINATO

Matou a mãe a facadas após discutir por festa da filha

Por Da Redação | Ribeirão Preto
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 32 anos confessou ter m4tado a mãe, de 59 anos, a f4cadas após uma discussão sobre a festa de aniversário de 15 anos de sua filha. Segundo a polícia, ela admitiu a autoria do crime nesta segunda-feira (22) e está presa no interior de São Paulo.

A investigação aponta que o crime aconteceu no dia 11 de setembro em Ribeirão Preto e havia sido registrado como morte a esclarecer. Michele Cristina Feliciano Costa dos Santos afirmou ter sentido muita raiva após a discussão, e teria sido este o motivo do crime.

O laudo divulgado pelo Instituto Médico Legal (IML) mostrou que a vítima, Márcia Cristina Feliciano Costa, além de ter levado 20 f4cadas da filha, também teve todos os dentes da frente arrancados. A polícia acredita que ambas entraram em luta corporal antes da morte da mãe.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Michele está detida na prisão de São Joaquim da Barra, interior paulista, até a conclusão das investigações. A arm4 do crime, uma f4ca de cozinha, também passará por perícia.

