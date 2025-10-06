07 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Perseguiu a mãe com pedaço de pau; ela não fez o almoço

Por Da Redação | Cuiabá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Perseguiu a mãe com pedaço de pau; ela não fez o almoço
Perseguiu a mãe com pedaço de pau; ela não fez o almoço

Um homem de 40 anos foi detido suspeito de ameaçar a própria mãe com um pedaço de pau. O caso ocorreu após uma discussão familiar motivada por um desentendimento doméstico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio aconteceu em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. Segundo relatos da vítima, uma mulher de 62 anos, o filho é usuário de drogas e frequentemente a ofende, agride e faz ameaças de morte. Na noite do ocorrido, ele a perseguiu pelas ruas quando ela se recusou a preparar o almoço.

A mulher conseguiu fugir e buscar ajuda na delegacia da Polícia Civil, relatando medo do filho e afirmando que ele não aceita tratamento para o vício. A polícia localizou o suspeito próximo a uma escola e o encaminhou à delegacia.

A prisão preventiva foi solicitada e o homem permanece à disposição da Justiça enquanto o caso é investigado.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários