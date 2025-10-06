Perseguiu a mãe com pedaço de pau; ela não fez o almoço

Um homem de 40 anos foi detido suspeito de ameaçar a própria mãe com um pedaço de pau. O caso ocorreu após uma discussão familiar motivada por um desentendimento doméstico.

O episódio aconteceu em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. Segundo relatos da vítima, uma mulher de 62 anos, o filho é usuário de drogas e frequentemente a ofende, agride e faz ameaças de morte. Na noite do ocorrido, ele a perseguiu pelas ruas quando ela se recusou a preparar o almoço.