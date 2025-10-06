Adeus, Brenda; aos 18 anos, é encontrada morta em casa

Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta na noite desta quinta-feira, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Brenda Souza, moradora de Palhoça, foi localizada dentro de um apartamento na Barra do Aririú. A Polícia Militar e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. Segundo informações iniciais, a vítima e o suspeito já tiveram um relacionamento, e ele segue foragido. As forças de segurança realizam buscas para localizar o suspeito.