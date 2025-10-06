07 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Adeus, Brenda; aos 18 anos, é encontrada morta em casa

Por Da Redação | Palhoça
| Tempo de leitura: 1 min
Adeus, Brenda; aos 18 anos, é encontrada morta em casa
Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta na noite desta quinta-feira, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.

Brenda Souza, moradora de Palhoça, foi localizada dentro de um apartamento na Barra do Aririú. A Polícia Militar e a Polícia Científica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. Segundo informações iniciais, a vítima e o suspeito já tiveram um relacionamento, e ele segue foragido. As forças de segurança realizam buscas para localizar o suspeito.

A polícia ainda investiga as circunstâncias do crime, e todos os detalhes sobre motivação e autoria estão sob apuração. Familiares e amigos da vítima lamentam a perda precoce da jovem.

