Vinícius, 22 anos, é achado morto e com marcas de violência

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, apresentando sinais de violência. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pela polícia.

O corpo de Vinícius Almeida Rocha foi localizado por populares próximo a um frigorífico, na saída da cidade de Rondon, sentido Abel Figueiredo. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que iniciou as diligências no local. Segundo os agentes, a vítima apresentava lesões compatíveis com golpes, possivelmente desferidos com pedaços de madeira.