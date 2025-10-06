07 de outubro de 2025
CRIME

Vinícius, 22 anos, é achado morto e com marcas de violência

Por Da Redação | Rondon (RO)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Vinícius, 22 anos, é achado morto e com marcas de violência
Vinícius, 22 anos, é achado morto e com marcas de violência

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira, apresentando sinais de violência. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pela polícia.

O corpo de Vinícius Almeida Rocha foi localizado por populares próximo a um frigorífico, na saída da cidade de Rondon, sentido Abel Figueiredo. A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que iniciou as diligências no local. Segundo os agentes, a vítima apresentava lesões compatíveis com golpes, possivelmente desferidos com pedaços de madeira.

Informações preliminares apontam que a mãe de Vinícius teve contato com ele na noite anterior e enviou uma última mensagem por volta das 4h20 da manhã, pouco antes do crime. Na ocasião, um veículo Celta prata, possivelmente ligado a uma tia do jovem, foi visto deixando o local em direção desconhecida.

Durante as primeiras investigações, a polícia constatou que bens pessoais da vítima foram subtraídos de sua residência. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção do corpo e realização dos procedimentos legais.

A polícia segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime. Familiares e amigos lamentam a perda do jovem.

