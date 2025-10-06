Mulher é morta por marido após descobrir celular filmando banho

Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas pelo marido após uma discussão dentro de casa. A filha adolescente também foi atacada, mas sobreviveu e está fora de risco.
O caso aconteceu depois que a jovem encontrou o celular do padrasto escondido no cesto de roupas do banheiro. O aparelho estava ligado e havia registrado cerca de sete minutos de gravação, o que levantou a suspeita de que o homem tentava filmá-la durante o banho.
A adolescente levou o celular até a mãe, Elaine Viturino, que questionou o marido sobre o conteúdo. A discussão se transformou em violência, e o homem atacou mãe e filha com uma faca.
Elaine não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A filha foi socorrida e segue recebendo atendimento médico. A Polícia Civil investiga o caso.