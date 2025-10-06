Mulher é morta por marido após descobrir celular filmando banho

Uma mulher de 40 anos foi morta a facadas pelo marido após uma discussão dentro de casa. A filha adolescente também foi atacada, mas sobreviveu e está fora de risco.

O caso aconteceu depois que a jovem encontrou o celular do padrasto escondido no cesto de roupas do banheiro. O aparelho estava ligado e havia registrado cerca de sete minutos de gravação, o que levantou a suspeita de que o homem tentava filmá-la durante o banho.