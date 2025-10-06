'Presenteou' o marido com nome da amante no carro

A reação de uma mulher ao descobrir a traição do marido chamou a atenção nas redes sociais e rapidamente viralizou. Além de manter um relacionamento extraconjugal, o homem teria um filho fora do casamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O episódio aconteceu depois que a esposa traída decidiu se vingar de forma inusitada: ela riscou o nome da amante, identificada como Kathelin, na lataria do carro do marido. O gesto foi registrado em vídeo e publicado pela própria mulher, que ainda escreveu na legenda: “Eu reagindo ao descobrir a Kathelin e o filho... Agora é meu ex-marido!”