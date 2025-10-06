07 de outubro de 2025
MACABRO

Mulher morre após rituais de vudu, afirma marido

Por Da Redação | São José do Rio Preto
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Uma mulher de 38 anos morreu após chegar em estado grave à UPA Norte, durante a madrugada desta segunda-feira (6). O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.

A ocorrência foi em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo o boletim, a paciente deu entrada na unidade de saúde por volta das 0h25 com sinais de extrema debilidade, desidratação severa, hematomas pelo corpo, lesão na região sacral e suspeita de infecção urinária. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu e morreu às 9h07.

Familiares acionaram o SAMU ao perceberem a gravidade do quadro clínico. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), que deverá apontar a causa da morte por meio de exame necroscópico.

A Polícia Civil instaurou inquérito e deve ouvir parentes e pessoas próximas para esclarecer as circunstâncias do caso. Até o momento, não há definição oficial sobre o que provocou a morte da mulher.

