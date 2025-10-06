Mulher morre após rituais de vudu, afirma marido

Uma mulher de 38 anos morreu após chegar em estado grave à UPA Norte, durante a madrugada desta segunda-feira (6). O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Segundo o boletim, a paciente deu entrada na unidade de saúde por volta das 0h25 com sinais de extrema debilidade, desidratação severa, hematomas pelo corpo, lesão na região sacral e suspeita de infecção urinária. Apesar do atendimento médico, ela não resistiu e morreu às 9h07.