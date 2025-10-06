Criança é resgatada de carro 2 dias após acidente; pais morreram

Um menino de 4 anos sobreviveu por dois dias ao lado dos pais mortos após um acidente de carro. O caso comoveu pela resistência da criança, que só foi encontrada quando um morador passou pelo local.
O acidente aconteceu na BR-424, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. As vítimas foram identificadas como Jobson Lima, de 31 anos, e Priscila Bezerra da Costa, de 33, que morreram presos às ferragens do veículo.
A criança estava em uma cadeirinha infantil no banco traseiro e conseguiu resistir ao impacto. Ela foi resgatada por um trabalhador rural que avistou o carro acidentado e acionou o socorro.