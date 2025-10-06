Veleiro fica à deriva em Ubatuba e 3 são salvos de helicóptero

Três pessoas foram resgatadas após ficarem à deriva em um veleiro na manhã de domingo (5). A operação mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil.

O caso aconteceu na região de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Segundo o Comando de Aviação da PM, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) recebeu o alerta de que o veleiro “Magia”, com três tripulantes a bordo, estava à deriva desde a noite de sábado (4), após a quebra do mastro principal. A última localização registrada da embarcação ficava entre as Ilhas Anchieta e Vitória.