Veleiro fica à deriva em Ubatuba e 3 são salvos de helicóptero

Três pessoas foram resgatadas após ficarem à deriva em um veleiro na manhã de domingo (5). A operação mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil.
O caso aconteceu na região de Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Segundo o Comando de Aviação da PM, o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) recebeu o alerta de que o veleiro “Magia”, com três tripulantes a bordo, estava à deriva desde a noite de sábado (4), após a quebra do mastro principal. A última localização registrada da embarcação ficava entre as Ilhas Anchieta e Vitória.
A Base de Aviação de São José dos Campos enviou o helicóptero Águia 21 para auxiliar nas buscas, que também contaram com o apoio do Serviço de Busca e Salvamento (SAR) da Força Aérea Brasileira.
Durante o sobrevoo, a equipe do Águia 21 avistou um navio rebocador da Marinha que já atuava na região e, pouco depois, localizou o veleiro próximo à Ilha Vitória. As coordenadas foram repassadas para o rebocador e para a aeronave da FAB, que concluíram o resgate.
O veleiro foi rebocado com segurança, e os três ocupantes foram socorridos sem ferimentos graves.