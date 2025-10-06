Julia, estudante de arquitetura, é encontrada sem vida em casa

Uma jovem de 20 anos foi encontrada pela mãe sem vida dentro do quarto na casa onde mora com a família no bairro Rosa da Penha, em Cariacica, na madrugada deste domingo (5). Júlia de Paula, que era estudante de Arquitetura, estava com o pescoço quebrado e apresentava lesões na cabeça e no maxilar.

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que Júlia teria sido vítima de feminicídio. A família da universitária acusa o namorado dela de ser o principal suspeito do crime. Segundo familiares da vítima, o homem, que apresenta comportamento agressivo após beber, estava em uma festa com a vítima durante o sábado (4), em um sítio em Viana.?