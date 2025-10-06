Influencer transmite, ao vivo, acidente em que perdeu a vida

O influenciador e escalador Balin Miller, de 23 anos, morreu na quarta-feira (1º) após cair durante uma transmissão ao vivo. O jovem realizava uma escalada e a queda foi acompanhada por seguidores que assistiam à live nas redes sociais.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, na famosa formação rochosa El Capitan. Segundo uma espectadora identificada como Michelle Derrick, Miller havia chegado ao topo, mas voltou para resgatar as malas que ficaram presas em uma rocha. Durante a tentativa, ele acabou caindo.
A morte foi confirmada pela mãe do escalador, Jeanine Girard-Moorman, que lamentou a perda e destacou a paixão do filho pelo esporte. “Seu coração e alma estavam realmente voltados para escalar. Ele amava escalar e nunca se tratou de dinheiro ou fama”, afirmou.
Balin utilizava a técnica chamada “corda de chumbo” e havia acabado de concluir a rota “Sea of Dreams”, com cerca de 730 metros de altura. As autoridades norte-americanas investigam as circunstâncias do acidente.