Matou a esposa na frente dos filhos e fez vídeo: 'ela me traiu'

Uma mulher de 40 anos foi morta a tiros pelo próprio companheiro após uma discussão, em um caso de violência doméstica que terminou em tragédia. O crime ocorreu na noite de terça-feira (30) e foi presenciado por dois filhos da vítima, de 11 e 8 anos.
O caso aconteceu dentro da residência da família, em Wake Forest, nos Estados Unidos. A vítima foi identificada como Josefina Tavarez, que chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a polícia, o autor dos disparos foi Hariston Jose Ureña-Morales, marido de Josefina. Pouco depois do crime, ele publicou um vídeo nas redes sociais assumindo a autoria e pedindo perdão à família. Nas imagens, o homem aparece do lado de fora da casa enquanto a companheira já estava caída no chão.
“Que o mundo me perdoe. Meu povo me perdoe. Eu falhei. Mas fui forçado a falhar. A mulher que eu amava me traiu. Meu povo, me desculpe. Me perdoe”, declarou Ureña-Morales em espanhol durante a gravação.
O suspeito se entregou às autoridades pouco depois e foi preso sem direito a fiança. O caso é tratado como homicídio em contexto de violência doméstica.
Uma campanha de arrecadação online foi criada para ajudar os três filhos de Josefina, incluindo o mais velho, de 18 anos, que assumirá a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos.