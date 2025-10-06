Matou a esposa na frente dos filhos e fez vídeo: 'ela me traiu'

Uma mulher de 40 anos foi morta a tiros pelo próprio companheiro após uma discussão, em um caso de violência doméstica que terminou em tragédia. O crime ocorreu na noite de terça-feira (30) e foi presenciado por dois filhos da vítima, de 11 e 8 anos.

O caso aconteceu dentro da residência da família, em Wake Forest, nos Estados Unidos. A vítima foi identificada como Josefina Tavarez, que chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.