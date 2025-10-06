07 de outubro de 2025
TRAIÇÃO

Descobriu 'chifre' e saiu na porrada com a amante do marido

Por Da Redação | Campo Grande (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher precisou ser carregada após se envolver em uma briga motivada por uma suposta traição na noite de domingo (5). O episódio foi registrado por moradores que acompanharam a confusão.

O caso aconteceu no bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande. De acordo com informações do site Nova Lima News, a discussão começou quando a mulher descobriu que o marido estava em uma residência da Rua Dorcelina Folador acompanhado da amante.

Ao confrontar o casal, a esposa acabou entrando em luta corporal com a outra mulher. A cena chamou a atenção de vizinhos, que presenciaram o momento em que ela deixou o local sendo carregada por pessoas que tentavam contê-la. Ainda segundo a publicação, a polícia não foi acionada para registrar a ocorrência.

