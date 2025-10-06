Descobriu 'chifre' e saiu na porrada com a amante do marido

Uma mulher precisou ser carregada após se envolver em uma briga motivada por uma suposta traição na noite de domingo (5). O episódio foi registrado por moradores que acompanharam a confusão.

O caso aconteceu no bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande. De acordo com informações do site Nova Lima News, a discussão começou quando a mulher descobriu que o marido estava em uma residência da Rua Dorcelina Folador acompanhado da amante.