Maria Cobra morre aos 92 anos em SJC; veja notas de falecimento

PEDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO, 65 anos Velório: Parque das Flores Sepultamento: Cemitério Parque das Flores/SJC – 07/10, 11:00

CYRO ALVES DE BRITTO FILHO, 74 anos Velório: Parque das Flores Sepultamento: Crematório Parque das Flores SJC/SP – 07/10, 11:00

ROBERTO SANTOS MORAIS, 66 anos

Velório: Horto São Dimas

Sepultamento: Cem. Horto São Dimas/SJC – 07/10, 11:00

NAIR DARIA DOS REIS SILVA, 80 anos

Velório: Parque das Flores

Sepultamento: Cemitério Pq. das Flores/SJ Campos SP – 07/10, 10:00

MARIA DE JESUS DA SILVA, 75 anos

Velório: Velório Municipal Santana

Sepultamento: Cem. Mun. Mª Peregrina/Santana/SJC – 07/10, 09:00