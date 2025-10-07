Operação contra adegas: 3,5 mil presos e 2t de drogas apreendidas

A operação deflagrada pela Polícia Militar para patrulhar adegas no Vale do Paraíba prendeu 3.512 pessoas em 10 meses. A ação foi desencadeada em novembro de 2024 e segue sendo realizada na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo os números da corporação, 5.904 adegas e bares foram vistoriados na região desde novembro do ano passado, com 117 mil pessoas abordadas. Foram presas 3.512 suspeitos, sendo que 1.271 eram procurados da Justiça e 2.241 foram presos em flagrante.
Além disso, foram recolhidas mais de 400 armas e apreendidas cerca de duas toneladas de drogas durante a operação de fiscalização das adegas.
“Adegas viraram um câncer para a sociedade”, disse o coronel Luiz Fernando Alves, comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) e responsável pela Polícia Militar na região.
"Há adegas que não seguem o que está previsto, com som alto, fechamento de guia e impacto negativo para a comunidade”, afirmou o comandante.
De acordo com levantamento da PM, parte dos homicídios registrados na região nesse período aconteceu perto de uma adega. Cerca de 10% dos crimes contra a vida ocorreram dentro das adegas e 14% em um raio de até 100 metros de uma adega.
Em 2025, segundo a PM, os policiais receberam treinamento para também identificar produtos falsificados nas adegas e bares.