Operação contra adegas: 3,5 mil presos e 2t de drogas apreendidas

A operação deflagrada pela Polícia Militar para patrulhar adegas no Vale do Paraíba prendeu 3.512 pessoas em 10 meses. A ação foi desencadeada em novembro de 2024 e segue sendo realizada na região.

Segundo os números da corporação, 5.904 adegas e bares foram vistoriados na região desde novembro do ano passado, com 117 mil pessoas abordadas. Foram presas 3.512 suspeitos, sendo que 1.271 eram procurados da Justiça e 2.241 foram presos em flagrante.