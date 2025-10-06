Prefeitura de Taubaté faz novo corte no contrato da merenda

A Prefeitura de Taubaté determinou esse mês uma redução de 11,27% no contrato para fornecimento de merenda para a rede municipal de ensino. Esse é o segundo corte no contrato em menos de cinco meses. Em maio, já havia ocorrido uma supressão de 7,39%.
Assinado em julho de 2024, ainda na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), o contrato com a empresa SHA custaria inicialmente R$ 178,6 milhões ao longo de 24 meses. Com a primeira supressão, de 7,39%, determinada pelo governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) em 9 de maio desse ano, o valor caiu para R$ 165,2 milhões - uma redução de R$ 13,3 milhões.
Agora, com a redução de mais 11,27%, a supressão foi de R$ 20,1 milhões. Com isso, o valor global ao longo de 24 meses caiu para R$ 145,1 milhões.
Cortes.
A rede municipal de ensino tem 42 mil alunos, distribuídos em 127 escolas. Em maio, no primeiro corte, a Prefeitura alegou que a medida havia sido "viabilizada por meio de uma reestruturação técnica dos serviços contratados, sem prejuízo à qualidade nutricional oferecida aos estudantes da rede municipal".
Questionada nessa segunda-feira (6) sobre esse novo corte no contrato, a Prefeitura não havia se manifestado até a publicação do texto. O espaço segue aberto.
No mês passado, após questionamento da Câmara, a Prefeitura admitiu que deixou de repassar à SHA R$ 7,759 milhões esse ano. E que, da gestão Saud, ainda tinha outra dívida com a empresa, de R$ 31,4 milhões.