Prefeitura de Taubaté faz novo corte no contrato da merenda

A Prefeitura de Taubaté determinou esse mês uma redução de 11,27% no contrato para fornecimento de merenda para a rede municipal de ensino. Esse é o segundo corte no contrato em menos de cinco meses. Em maio, já havia ocorrido uma supressão de 7,39%.

Assinado em julho de 2024, ainda na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), o contrato com a empresa SHA custaria inicialmente R$ 178,6 milhões ao longo de 24 meses. Com a primeira supressão, de 7,39%, determinada pelo governo do prefeito Sérgio Victor (Novo) em 9 de maio desse ano, o valor caiu para R$ 165,2 milhões - uma redução de R$ 13,3 milhões.