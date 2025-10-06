Adeus, Jean: trabalhador morre carbonizado no Vale; deixa esposa

O motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo foi arremessado a uma distância de aproximadamente 200 metros após ter sido atingido por um carro em alta velocidade.

Ele morreu carbonizado após ser atingido pelo veículo na noite de domingo (5), na rua Geraldo Nogueira da Silva (marginal da Via Dutra), em Caçapava, por volta das 23h. A moto de Jean e o carro que o atingiu pegaram fogo.