Sindicato ameaça paralisar ônibus em São José nesta terça

O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba ameaça paralisar os ônibus da empresa Saens Peña em São José dos Campos na manhã desta terça-feira (7). A viação opera coletivos nas regiões leste, sul e norte de São José.
Segundo o sindicato, o pagamento dos funcionários não foi feito até a tarde desta segunda-feira (6). A informação do sindicato é de que a Prefeitura não teria feito o repasse para a empresa.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente da entidade, Ronaldo Costa, o Ripa, disse que a empresa se comprometeu a realizar os pagamentos ainda nesta segunda.
“Acabamos de receber a ligação da direção da empresa que o pagamento vai estar na conta nas próximas horas. Mais uma vez a unidade dos trabalhadores pressionou o poder público e empresa e o dinheiro vai estar na conta de vocês”, disse Costa.
Caso o pagamento seja efetivado nesta segunda, o sindicato informou que não haverá paralisação.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São José dos Campos ainda não comentou o assunto. O espaço segue aberto.
Representante das empresas, a Busvale informou que não vai comentar o assunto nesse momento.