Sindicato ameaça paralisar ônibus em São José nesta terça

O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba ameaça paralisar os ônibus da empresa Saens Peña em São José dos Campos na manhã desta terça-feira (7). A viação opera coletivos nas regiões leste, sul e norte de São José.

Segundo o sindicato, o pagamento dos funcionários não foi feito até a tarde desta segunda-feira (6). A informação do sindicato é de que a Prefeitura não teria feito o repasse para a empresa.