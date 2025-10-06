'Dói, dói, dói': a dor da mãe após perder o filho Gustavo em SJC

“Meu amor, sua partida me mostrou que existe uma dor sobrenatural. Que se algum dia ela amenizar, como dizem, eu serei capaz de tudo nesse mundo. Porque olha, dói, dói, dói muito! Respirar dói. Comer dói por pensar que você não está aqui comendo o que gostava. Qualquer coisa que eu faça, sangra o meu peito. Meu filho, meu Gugu, quanta falta você me faz.”

O desabafo emocionado de Gisleine Souza, mãe de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, traduz a dor e a saudade que tomaram conta da família após a morte do jovem, vítima de um acidente de moto em São José dos Campos.