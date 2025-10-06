'Dói, dói, dói': a dor da mãe após perder o filho Gustavo em SJC

“Meu amor, sua partida me mostrou que existe uma dor sobrenatural. Que se algum dia ela amenizar, como dizem, eu serei capaz de tudo nesse mundo. Porque olha, dói, dói, dói muito! Respirar dói. Comer dói por pensar que você não está aqui comendo o que gostava. Qualquer coisa que eu faça, sangra o meu peito. Meu filho, meu Gugu, quanta falta você me faz.”
O desabafo emocionado de Gisleine Souza, mãe de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, traduz a dor e a saudade que tomaram conta da família após a morte do jovem, vítima de um acidente de moto em São José dos Campos.
O sepultamento de Gustavo ocorreu no último sábado (4), no Cemitério Parque das Flores, na zona sul da cidade.
Doação que salva vidas
Em meio à dor, a família tomou uma decisão que transformou o luto em amor: doou os órgãos do adolescente, gesto que ajudará a salvar ao menos cinco vidas.
A cena da passagem da maca com o corpo do jovem no Hospital Municipal foi marcada por aplausos de funcionários, familiares e amigos, que prestaram uma última homenagem ao “menino de coração generoso”.
“Obrigada pelos 17 anos que tive o privilégio de ter você. Mamãe já tá morrendo de saudades”, escreveu a mãe nas redes sociais.
“Oração de mãe chega ao céu”
Desde o acidente, ocorrido no último domingo (28), Gisleine transformou sua dor em oração.
“Dizem que oração de mãe ultrapassa todas as barreiras e chega ao céu. Desde domingo minha vida é orar, pedir a Deus misericórdia. Assim como o Gustavo foi formado no meu ventre, peço que Deus o forme novamente, que ele ressuscite e seja um testemunho vivo do amor de Cristo”, escreveu.
Um jovem querido
Morador do bairro 31 de Março, Gustavo era descrito como humilde, trabalhador desde os 15 anos e muito querido pelos amigos. “Um menino de bom coração, que espalhava alegria por onde passava”, disse um colega próximo.
O acidente
Gustavo estava na garupa de uma moto Bajaj Dominar 400, conduzida por Miguel Almeida, que não possuía habilitação. Os dois seguiam pela Rodovia Henrique Eroles, nas proximidades do bairro Chácaras Reunidas, quando a Guarda Civil Municipal tentou fazer uma abordagem.
De acordo com a GCM, o piloto não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, a moto perdeu o controle, bateu na sarjeta e caiu. Gustavo foi socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.