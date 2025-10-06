Justiça manda afastar secretário de Ilhabela condenado por ameaça

Em decisão liminar (provisória), a Justiça determinou que o município de Ilhabela afaste do cargo o secretário de Administração, Edilson Cesar dos Santos. A liminar foi publicada nos autos do processo nesta segunda-feira (6). Cabe recurso.

A decisão acatou requerimento da promotora Natália Antonialli, que embasou seu pedido no fato de o secretário ter sido condenado criminalmente por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A sentença contra ele transitou em julgado no dia 10 de junho de 2020.