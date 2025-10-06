06 de outubro de 2025
DECISÃO

Justiça manda afastar secretário de Ilhabela condenado por ameaça

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/PMI
Paço Municipal de Ilhabela
Paço Municipal de Ilhabela

Em decisão liminar (provisória), a Justiça determinou que o município de Ilhabela afaste do cargo o secretário de Administração, Edilson Cesar dos Santos. A liminar foi publicada nos autos do processo nesta segunda-feira (6). Cabe recurso.

A decisão acatou requerimento da promotora Natália Antonialli, que embasou seu pedido no fato de o secretário ter sido condenado criminalmente por ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A sentença contra ele transitou em julgado no dia 10 de junho de 2020.

Para Natália, a prática do delito "macula a idoneidade necessária para a ocupação do referido cargo público, dando azo à recomendação ministerial à municipalidade para que tomasse as medidas cabíveis".

O posicionamento foi reforçado pelo Conselho Superior do Ministério Público, que, ao analisar o caso, endossou a condenação criminal transitada em julgado por violência doméstica como algo que compromete a idoneidade exigida para o exercício do cargo público, "configurando afronta ao princípio da moralidade administrativa previsto no caput do art. 9º da Lei Orgânica Municipal".

Na liminar, o juiz Marco Antônio Filgueiras rebateu argumentos do município, segundo os quais a vedação legal não se estende aos secretários municipais por serem agentes políticos, sujeitos a regime jurídico distinto daquele aplicado aos titulares de cargo em comissão.

Na visão do magistrado, agentes políticos ocupantes de cargo em comissão e os demais ocupantes destes cargos devem receber o mesmo tratamento jurídico naquilo que a Constituição de 1988 e a legislação não os distinguiu.

"Em respeito ao princípio da igualdade (artigo 5º, caput, da CF/88), não cabe ao intérprete da lei estabelecer diferenciações inexistentes na letra da lei", apontou Filgueiras na decisão, que fixou em R$ 10 mil a multa diária para caso de descumprimento.

No começo de fevereiro deste ano, moradores de Ilhabela protocolaram um documento na Câmara Municipal e no Ministério Público cobrando o afastamento de Santos do cargo de secretário de Administração.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Ilhabela ainda não se manifestou sobre a decisão. O espaço segue aberto.

