PGJ vê inconstitucionalidade em lei para reduzir repasses ao IPSM

A PGJ (Procuradoria Geral de Justiça), que representa o Ministério Público perante o Tribunal de Justiça, ajuizou uma ação para pedir que seja declarado inconstitucional o trecho da legislação municipal de São José dos Campos que permite o uso da transferência do Imposto de Renda retido dos servidores inativos para abater dos aportes que a Prefeitura deveria fazer ao IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal).

Na ação, a PGJ afirma que esse trecho da lei, que está vigente desde dezembro de 2022, promove vinculação de receitas públicas, o que é proibido pela Constituição Federal. O processo será julgado pelo Órgão Especial do TJ, que é composto por 25 desembargadores. Ainda não há data marcada para o julgamento.