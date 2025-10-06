Construvale começa quinta com expectativa de R$ 100 mi em vendas

Com expectativa de movimentar mais de R$ 100 milhões em vendas e atrair, presencialmente, mais de 20 mil pessoas, a Construvale começa na próxima quinta-feira (9) em São José dos Campos. Trata-se da maior feira do mercado da construção civil do interior do país que chega à 12ª edição.

A feira será realizada até domingo (12), no espaço de eventos do Vale Sul Shopping, na região sul de São José. A Construvale terá mais de 100 empresas expositoras e lançamentos exclusivos do mercado.