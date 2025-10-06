Construvale começa quinta com expectativa de R$ 100 mi em vendas

Com expectativa de movimentar mais de R$ 100 milhões em vendas e atrair, presencialmente, mais de 20 mil pessoas, a Construvale começa na próxima quinta-feira (9) em São José dos Campos. Trata-se da maior feira do mercado da construção civil do interior do país que chega à 12ª edição.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A feira será realizada até domingo (12), no espaço de eventos do Vale Sul Shopping, na região sul de São José. A Construvale terá mais de 100 empresas expositoras e lançamentos exclusivos do mercado.
A entrada é gratuita, com possibilidade de contribuição social: cada visitante pode levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a entidades carentes de São José dos Campos e região.
Haverá opções de lotes, casas, apartamentos, financiamento, consórcios, seguros e dezenas de empresas do ramo fazendo negócios. Segundo a direção, o evento foi pensado para atender a diferentes públicos.
Quem deseja comprar seu imóvel encontrará diversas opções de terrenos, casas e apartamentos, com consórcios, financiamentos e condições especiais. Quem busca investir e fazer negócios terá acesso a fornecedores, construtoras e um ambiente favorável para networking. Já quem procura atualização profissional terá acesso a imersões e palestras de alto nível com especialistas do setor.
Entre as atrações confirmadas está a Arena do Conhecimento, com mais de 48 horas de palestras, onde especialistas vão discutir temas relacionados a tendências do setor, como tokenização de imóveis, inovação tecnológica, liderança e finanças.
Outra novidade é a Casa do Futuro, uma experiência inédita e interativa que apresenta soluções tecnológicas já aplicadas em empreendimentos atuais. A proposta é mostrar como a inovação pode transformar o dia a dia dos moradores, oferecendo mais praticidade, segurança e qualidade de vida.
A feira contará ainda com uma Sala Imersiva, que permitirá aos visitantes explorar ambientes virtuais realistas e visualizar imóveis por dentro antes mesmo da compra. Para tornar a experiência ainda mais envolvente, a Construvale terá também a Caixa de Brindes, uma ação interativa no corredor do shopping que vai distribuir prêmios e surpresas para o público.
Além da presença de autoridades e representantes das prefeituras do Vale do Paraíba, a feira reforça seu papel de gerar negócios e movimentar a economia.
“A Construvale é mais que uma feira, é um espaço que aproxima pessoas, conecta empresas e transforma sonhos em realidade. Nosso objetivo é reunir o setor, gerar negócios e mostrar ao público que é possível unir inovação, qualidade e condições acessíveis na hora de comprar um imóvel”, disse Maria Rita Singulano, presidente da Aconvap, instituição que promove a feira.
A Cosntruvale acontecerá todos os dias a partir das 12h, no Vale Sul Shopping, em São José dos Campos. O credenciamento pode ser feito online (clique aqui)
SERVIÇO
12ª Edição da Feira Construvale
De 9 a 12 de outubro de 2025: quinta a sábado, de 12h às 21h e domingo ,de 12h às 20h
Local: Vale Sul Shopping, São José dos Campos – SP
Credenciamento gratuito