ATENÇÃO: Passagem de frente fria pode provocar temporais no Vale

A Defesa Civil do Estado alerta para a aproximação e passagem de uma frente fria que deve provocar pancadas de chuva forte, rajadas de vento, queda de raio e de granizo pontual entre terça-feira (7) e sexta-feira (10), em diversas regiões do estado.

De acordo com os modelos meteorológicos, há condições para temporais e acumulados elevados nesse período, especialmente na Região Metropolitana da Capital Paulista, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba.