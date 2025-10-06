06 de outubro de 2025
DEFESA CIVIL

ATENÇÃO: Passagem de frente fria pode provocar temporais no Vale

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Chuva forte
Chuva forte

A Defesa Civil do Estado alerta para a aproximação e passagem de uma frente fria que deve provocar pancadas de chuva forte, rajadas de vento, queda de raio e de granizo pontual entre terça-feira (7) e sexta-feira (10), em diversas regiões do estado.

De acordo com os modelos meteorológicos, há condições para temporais e acumulados elevados nesse período, especialmente na Região Metropolitana da Capital Paulista, Baixada Santista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba.

Nas regiões de Presidente Prudente, Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru, Araraquara, Ribeirão Preto, Franca e Barretos, os acumulados devem ser moderados, com maior intensidade entre quinta-feira (9) e sexta-feira (10).

Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta atenção redobrada, pois há risco de transtornos, como alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores. A população deve acompanhar os alertas emitidos pelos canais oficiais da Defesa Civil e adotar medidas preventivas para minimizar os impactos urbanos.

Entre as principais recomendações da Defesa Civil estão: evitar áreas alagadas, não enfrentar enxurradas, redobrar o cuidado em locais com histórico de deslizamento, manter-se afastado de janelas durante tempestades e não se abrigar sob árvores ou coberturas metálicas em caso de raios e ventos fortes.

Em situações de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

