'Pinga-Fogo': Direita e Esquerda debatem Bolsonaro, IPTU e Milly

Houve uma tentativa de golpe de Estado?
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 27 anos e 3 meses de cadeia. Foi justo ou injusto?
O ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, é 'vilão' ou 'herói'?
Qual é o melhor caminho para o Brasil nas eleições de 2026?
E, no ambiente doméstico, você é a favor ou contra o veto ao nome da escritora Milly Lacombe na Flim? Qual é a sua opinião sobre o aumento no valor do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano)?
Essas questões, que geram polêmica nos quatro cantos do país, foram tema de “Pinga-Fogo”, quadro do OVALE Cast, o podcast de OVALE, que reuniu, lado a lado, dois políticos que incorporam, em São José dos Campos, a direita e a esquerda -- dois espectros político-ideológicos bem distintos na cidade. De um lado, o vereador Lino Bispo (PL). Do outro, a vereadora Juliana Fraga (PT).
O resultado?
Um confronto de ideias e de visões sobre a política e o país que representam o embate travado hoje e que deve pautar a disputa eleitoral em 2026, quando o brasileiro vai às urnas em novas eleições gerais. Quem ganhou? Com certeza, vai ganhar quem assistir ao podcast, que estreia hoje (30/06).
A dinâmica de “Pinga-Fogo” é simples e dinâmico: cada debatedor teve um minuto para defender seu ponto de vista sobre temas propostos pelo OVALE.
O “Pinga-Fogo” é apresentado pelo jornalista Guilhermo Codazzi, editor-chefe de OVALE. O conteúdo do podcast está disponível no Youtube, Spotfy e nas redes sociais de OVALE.
"Instalado no Espaço 360º, espaço criado no coração do jornal, OVALE Cast dá voz a todos os lados da notícia e promove o livre de debate de ideias, princípio basilar da democracia. Este é o objetivo do 'Pinga-Fogo'", afirmou Codazzi.