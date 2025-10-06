Moto de Jean pegou fogo após ser atingida por carro; VEJA VÍDEO

Vídeo mostra o local do acidente de trânsito que provocou a morte do motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, atingido por um carro em alta velocidade na noite de domingo (5), na rua Geraldo Nogueira da Silva (marginal da Via Dutra), em Caçapava, por volta das 23h.

Jean Carlo estava em uma moto quando foi atingido por um Caoa Chery Tiggo 7. A moto e o carro pegaram fogo, e o motociclista morreu carbonizado.