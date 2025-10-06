Moto de Jean pegou fogo após ser atingida por carro; VEJA VÍDEO

Vídeo mostra o local do acidente de trânsito que provocou a morte do motociclista Jean Carlo Barbosa Máximo, de 22 anos, atingido por um carro em alta velocidade na noite de domingo (5), na rua Geraldo Nogueira da Silva (marginal da Via Dutra), em Caçapava, por volta das 23h.
Jean Carlo estava em uma moto quando foi atingido por um Caoa Chery Tiggo 7. A moto e o carro pegaram fogo, e o motociclista morreu carbonizado.
Segundo testemunhas, o carro disputava um racha com um Volkswagen Jetta – veículo que deixou o local do acidente levando o motorista do Tiggo. Dois irmãos de 19 e 26 anos foram presos pela morte de Jean Carlo.
Segundo a polícia, Jean Carlo foi arremessado a uma distância de aproximadamente 200 metros após ter sido atingido pelo carro em alta velocidade. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José após os trabalhos da perícia. A moto ficou totalmente destruída pelo fogo.
Prisão.
Acionada para o acidente, a Polícia Militar verificou com testemunhas que os dois carros estavam disputando um racha. As placas do veículo que deixou o local foram relatadas e divulgadas na rede da PM.
Pouco tempo depois, com o apoio do sistema de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos, o veículo foi identificado trafegando pela avenida Mário Covas, em São José.
Equipes da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Municipal) redobraram a atenção para a região, até que uma equipe da GCM abordou o veículo, identificando os dois ocupantes dos carros que disputavam o racha, os quais apresentavam sinais de embriaguez, segundo o relato da PM.
Os detidos são dois irmãos, de 19 e 26 anos, que foram conduzidos pela Polícia Militar ao Distrito Policial de Caçapava, permanecendo presos por homicídio qualificado, embriaguez ao volante e participar de corrida em via pública. Sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o mais novo dos irmãos também vai responder pelo crime de conduzir veículo sem habilitação.