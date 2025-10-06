Prefeitura de Taubaté quer atuação de OSCs em escolas municipais

A Prefeitura de Taubaté pretende firmar parcerias com OSCs (Organizações da Sociedade Civil) para a atuação em escolas da rede municipal. A primeira unidade a contar com esse modelo deve ser a creche do Cataguá, que está desativada desde 2022 e retomará atendimento a partir de 2026.

A Prefeitura abriu um chamamento público para definir a entidade que irá atuar na unidade do Cataguá. As propostas serão recebidas até o dia 30 de outubro. O edital prevê o repasse de R$ 1,4 milhão ao longo de 24 meses.