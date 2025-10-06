Após racha, irmãos de 26 e 29 anos são presos pela morte de Jean

Dois irmãos de 26 e 29 anos foram presos pela morte de Jean Carlo Barbosa Máximo, que foi vítima de um acidente de trânsito em Caçapava, na noite de domingo (5), e morreu carbonizado.

Jean Carlo estava em uma moto quando foi atingido por um Caoa Chery Tiggo 7 na rua Geraldo Nogueira da Silva (marginal da Dutra), por volta das 23h.