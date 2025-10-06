Após racha, irmãos de 26 e 29 anos são presos pela morte de Jean

Dois irmãos de 26 e 29 anos foram presos pela morte de Jean Carlo Barbosa Máximo, que foi vítima de um acidente de trânsito em Caçapava, na noite de domingo (5), e morreu carbonizado.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Jean Carlo estava em uma moto quando foi atingido por um Caoa Chery Tiggo 7 na rua Geraldo Nogueira da Silva (marginal da Dutra), por volta das 23h.
Segundo testemunhas, o veículo disputava um racha com um Volkswagen Jetta – carro que deixou o local do acidente levando o motorista do Tiggo.
Segundo a polícia, Jean Carlo foi arremessado a uma distância de aproximadamente 200 metros após ter sido atingido pelo carro em alta velocidade. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José após os trabalhos da perícia. A moto ficou totalmente destruída pelo fogo.
Acionada para o acidente, a Polícia Militar verificou com testemunhas que os dois carros estavam disputando um racha. As placas do veículo que deixou o local foram relatadas e divulgadas na rede da PM.
Pouco tempo depois, com o apoio do sistema de monitoramento do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos, o veículo foi identificado trafegando pela avenida Mário Covas, em São José.
Equipes da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Municipal) redobraram a atenção para a região, até que uma equipe da GCM abordou o veículo, identificando os dois ocupantes dos carros que disputavam o racha, os quais apresentavam sinais de embriaguez, segundo o relato da PM.
Os detidos são dois irmãos que foram conduzidos pela Polícia Militar ao Distrito Policial de Caçapava, permanecendo presos por homicídio qualificado, embriaguez ao volante e participar de corrida em via pública. Sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o mais novo dos irmãos também vai responder pelo crime de conduzir veículo sem habilitação.