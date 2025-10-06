Alegre e apaixonada: Jeniffer será enterrada nesta segunda em SJC

A jovem Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos, que morreu em acidente na noite de domingo (5), na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, será enterrada na tarde desta segunda-feira (6), para comoção de amigos e familiares.

Alegre, brincalhona e apaixonada pela vida, Jeniffer encantava seus amigos e compartilhava momentos com eles nas redes sociais. Ela havia sido aluna da Fundhas em São José.