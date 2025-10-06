Alegre e apaixonada: Jeniffer será enterrada nesta segunda em SJC

A jovem Jeniffer Keiser dos Santos, de 21 anos, que morreu em acidente na noite de domingo (5), na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, será enterrada na tarde desta segunda-feira (6), para comoção de amigos e familiares.
Alegre, brincalhona e apaixonada pela vida, Jeniffer encantava seus amigos e compartilhava momentos com eles nas redes sociais. Ela havia sido aluna da Fundhas em São José.
Segundo a irmã, o enterro do corpo de Jeniffer vai acontecer no Cemitério Municipal Maria Peregrina, em Santana, na região norte de São José, às 16h30 desta segunda. Jeniffer foi identificada pela polícia após o acidente fatal.
O acidente, que também deixou um homem ferido, ocorreu próximo ao viaduto da Avenida dos Astronautas, na pista sentido Rio de Janeiro. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 160 Titan, conduzida por Willian Bueno, e uma Land Rover Evoque, de propriedade de Cláudio Santos.
Racha.
Testemunhas contaram aos policiais que o condutor da Land Rover abandonou o veículo sobre a pista e fugiu a pé em direção ao bairro Jardim Paulista. Ele vestia uma camiseta preta com o logotipo de um evento de rodeio. Apesar das buscas realizadas pela PRF, o motorista não foi localizado até o momento.
Jeniffer era passageira da moto e morreu no local. O motociclista sofreu ferimentos leves e foi levado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Municipal de São José, na Vila Industrial.
Peritos da Polícia Científica estiveram no local e confirmaram que os dois veículos ficaram parcialmente destruídos. A Polícia Civil apura ainda a informação de que o acidente teria ocorrido durante uma disputa de racha entre o veículo abandonado e um Ford Fusion branco, que também teria seguido em alta velocidade pelo acostamento.
Durante a perícia, os agentes encontraram um celular preto dentro da Land Rover e recolheram o aparelho, que será analisado. Os irmãos da vítima, Gean e Jéssica, compareceram à delegacia e receberam os pertences pessoais de Jeniffer.
O corpo da jovem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de São José. A investigação segue sob responsabilidade da Central de Polícia Judiciária, sob coordenação do delegado Thiago Amaral Fonseca.