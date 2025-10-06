Urbam: MP pede correção de irregularidade em cargos comissionados

O Ministério Público recomendou que a Prefeitura de São José dos Campos e a Urbam (Urbanizadora Municipal), que é uma empresa controlada pela Prefeitura de São José dos Campos, adotem uma série de medidas para sanar irregularidades no preenchimento de cargos comissionados da estatal.

A recomendação foi expedida em meio a um inquérito aberto em junho de 2024. A investigação do MP tem como base o julgamento, pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), das contas de 2020 da estatal, que foram aprovadas com ressalvas. Na ocasião, uma das falhas apontadas pelo órgão foi que 11 funcionários que ocupavam o cargo de assessor de diretoria tinham apenas ensino médio.