Motorista avança sinal, causa acidente e foge após em São José

Um acidente foi registrado por volta das 13h30 desta segunda-feira (6), no cruzamento da avenida Andrômeda com a rua Polar, na zona sul de São José dos Campos.

De acordo com informações iniciais, o motorista de um carro teria avançado o sinal vermelho e atingido uma motocicleta que transportava duas pessoas. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas na via e precisaram de atendimento médico imediato.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram ao local prestando os primeiros socorros. Em seguida, uma ambulância foi acionada para realizar o transporte dos feridos ao hospital.