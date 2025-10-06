06 de outubro de 2025
ACIDENTE

Motorista avança sinal, causa acidente e foge após em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Vitória Ferreira
Motorista fugiu após o acidente
Motorista fugiu após o acidente

Um acidente foi registrado por volta das 13h30 desta segunda-feira (6), no cruzamento da avenida Andrômeda com a rua Polar, na zona sul de São José dos Campos.
De acordo com informações iniciais, o motorista de um carro teria avançado o sinal vermelho e atingido uma motocicleta que transportava duas pessoas. Com o impacto, as vítimas foram arremessadas na via e precisaram de atendimento médico imediato.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram  ao local prestando os primeiros socorros. Em seguida, uma ambulância foi acionada para realizar o transporte dos feridos ao hospital.

Testemunhas informaram que o motorista do carro chegou a estacionar o veículo e tentou se aproximar das vítimas, mas ao perceber a gravidade da situação, fugiu a pé.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

